Dari Singapura hingga Antartika, Menikmati Pengalaman Liburan Berbeda di Kapal Pesiar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menikmati liburan sambil berpindah dari satu destinasi ke destinasi lain tanpa harus repot berganti hotel dan transportasi menjadi salah satu daya tarik perjalanan kapal pesiar atau cruise.

Dalam satu perjalanan, wisatawan bisa menikmati fasilitas akomodasi, beragam pilihan kuliner, hiburan, hingga mengunjungi sejumlah destinasi sekaligus. Tak heran, konsep liburan ini semakin menarik perhatian masyarakat.

Minat masyarakat terhadap perjalanan cruise tercatat meningkat 7,2 persen sepanjang 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.

Tren tersebut sekaligus membuka peluang bagi perjalanan kapal pesiar untuk menjangkau segmen yang lebih luas, termasuk kebutuhan perjalanan perusahaan.

Melihat perkembangan itu, Golden Rama Tours & Travel menghadirkan Golden Cruises Festival.

Ajang ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat beragam pilihan pelayaran, mulai dari perjalanan singkat di kawasan Asia Tenggara hingga petualangan ke destinasi eksotis di berbagai belahan dunia.

Menariknya, cruise kini tidak hanya identik dengan liburan keluarga atau perjalanan bersama orang terdekat. Konsep perjalanan tersebut juga mulai dilirik perusahaan untuk menghadirkan pengalaman kebersamaan yang berbeda.

Perjalanan perusahaan selama ini identik dengan kegiatan di hotel atau kunjungan ke destinasi wisata tertentu. Namun, kapal pesiar menawarkan konsep yang lebih lengkap karena perjalanan, akomodasi, konsumsi, hiburan, hingga berbagai aktivitas dapat dinikmati dalam satu rangkaian.