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Kementerian PU Apresiasi Sasaka, 61 Jembatan Sudah Dibangun di 7 Provinsi

Kamis, 12 November 2026 – 14:40 WIB
Kementerian PU Apresiasi Sasaka, 61 Jembatan Sudah Dibangun di 7 Provinsi - JPNN.com Jabar
Catalyst Impact Forum (CIF) 2026 di Selah Hall, Bandung, Rabu (11/11/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sasaka Indonesia mendapat apresiasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah membangun 61 jembatan yang menghubungkan 73 desa di tujuh provinsi sejak 2020.

Capaian tersebut dinilai membantu pemerintah menyediakan infrastruktur bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang membutuhkan akses penghubung.

Apresiasi itu disampaikan perwakilan Kementerian PU Hendra Widhatra dalam Catalyst Impact Forum (CIF) 2026 di Selah Hall, Bandung, Rabu (11/11/2026).

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"Apa yang dilakukan Sasaka sangat kami apresiasi, karena itu sangat membantu peran kami dalam menyediakan infrastruktur untuk masyarakat," kata Hendra dikutip Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, pemerintah telah membangun 644 jembatan gantung sejak 2015. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah perlu membuka peluang kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga sosial.

Perwakilan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat Dede Sumarna mengungkapkan, Pemprov Jabar baru membangun lima jembatan gantung di daerah terisolasi.

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Salah satu kendalanya ialah kewenangan pembangunan jalan desa yang tidak seluruhnya berada di tangan pemerintah provinsi.

"Kalau Sasaka Indonesia sudah 61," ujar Dede.

Sasaka Indonesia telah membangun 61 jembatan yang menghubungkan 73 desa di tujuh provinsi. Kementerian PU memberikan apresiasi.
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TAGS   kementerian pu Sasaka Indonesia 61 jembatan pembangunan jembatan desa 73 desa Catalyst Impact Forum 2026 Hadi Supriyadi infrastruktur desa

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