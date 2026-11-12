Antisipasi Banjir, Pemkot Depok Normalisasi Drainase dan Tertibkan Bangunan Liar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mematangkan langkah antisipasi banjir di tengah tingginya intensitas curah hujan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengerukan dan normalisasi saluran air, penertiban bangunan liar, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Wali Kota Depok Supian Suri mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan saluran air dan memelihara fungsi trotoar sebagai fasilitas publik.

Menurutnya, upaya mengurangi risiko banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi warga.

Pemkot Depok telah melakukan pengerukan dan normalisasi saluran air di sejumlah wilayah yang rawan banjir.

Langkah ini bertujuan meningkatkan kapasitas drainase agar aliran air lebih lancar dan genangan dapat lebih cepat surut ketika hujan deras.

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Supian mengatakan, meskipun penanganan tersebut belum sepenuhnya membuat kondisi kembali normal, upaya normalisasi telah membantu mempercepat surutnya genangan setelah banjir.

“Walaupun belum bisa benar-benar normal, setelah kejadian biasanya dua hari sudah bisa surut. Ini jadi semangat kita,” ucap Supian.