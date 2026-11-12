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Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Kamis 12 November 2026

Kamis, 12 November 2026 – 10:00 WIB
Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Kamis 12 November 2026 - JPNN.com Jabar
Harga emas terbaru Kamis 12 November 2026. Emas 1 gram Rp2.524.295 setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas dan perak batangan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 12 November 2026, tercatat sebesar Rp2.518.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas 1 gram menjadi Rp2.524.295.

Berdasarkan daftar harga terbaru yang diperbarui pada Kamis pukul 07.39 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Harga tersebut terdiri atas harga dasar dan harga setelah ditambahkan pajak PPh 0,25 persen.

Dengan demikian, calon pembeli perlu memperhatikan harga setelah pajak sebagai acuan biaya pembelian sesuai daftar yang tersedia.

Daftar Harga Emas Batangan Kamis 12 November 2026

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Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram, seperti dilansir dari laman logammulia.com

- 0,5 gram: Harga dasar Rp1.309.000 | Setelah pajak Rp1.312.273

Harga emas terbaru Kamis 12 November 2026. Emas 1 gram Rp2.524.295 setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas dan perak batangan.
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