Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12 November 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Kamis, 12 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi hujan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari.

Wilayah Kabupaten dan Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang perlu mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada siang dan sore hari.

Pada Kamis pagi, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan secara lokal diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan dengan intensitas berbeda diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat. Sementara itu, hujan sedang berpeluang turun di sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Adapun Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada periode tersebut.