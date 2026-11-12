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BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Bogor Masuk Peringatan Dini

Kamis, 12 November 2026 – 08:00 WIB
BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Bogor Masuk Peringatan Dini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, terutama pada siang hingga malam hari.

Sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Garut, serta Tasikmalaya, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

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Dalam peringatan dini yang disampaikan, potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi secara lokal dengan durasi singkat pada rentang waktu siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Pagi hingga Siang

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Karawang, Purwakarta, Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, serta Kota Banjar.

BMKG memprakirakan hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 12 November 2026. Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Garut perlu waspada
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