BMKG Prediksi Hujan Lebat di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Bogor Masuk Peringatan Dini

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, terutama pada siang hingga malam hari.

Sejumlah daerah, termasuk Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Bandung, Garut, serta Tasikmalaya, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Dalam peringatan dini yang disampaikan, potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang dapat terjadi secara lokal dengan durasi singkat pada rentang waktu siang hingga malam hari.

Masyarakat diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan maupun perjalanan.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Pagi hingga Siang

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Menjelang siang, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah, meliputi Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung Barat, Karawang, Purwakarta, Bandung, Garut, Sumedang, Majalengka, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya, serta Kota Banjar.