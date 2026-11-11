JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini IPB Luncurkan Layanan Pascasarjana Terintegrasi, Pangkas Birokrasi Administrasi

IPB Luncurkan Layanan Pascasarjana Terintegrasi, Pangkas Birokrasi Administrasi

Rabu, 11 November 2026 – 19:00 WIB
IPB Luncurkan Layanan Pascasarjana Terintegrasi, Pangkas Birokrasi Administrasi - JPNN.com Jabar
IPB University meluncurkan layanan pascasarjana dan situs web terintegrasi untuk memangkas birokrasi, mengantisipasi jurnal predator, serta mendorong riset berbasis prototipe. Foto: Yogi Faisal/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB University) melakukan transformasi layanan pendidikan pascasarjana melalui peluncuran ruang layanan baru dan laman web terintegrasi.

Pembaruan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi IPB dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa serta perkembangan teknologi.

Baca Juga:

Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, mengatakan pembaruan layanan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan proses administrasi yang selama ini kerap menjadi kendala bagi mahasiswa pascasarjana.

Menurut dia, proses administratif seharusnya tidak menjadi beban yang lebih berat dibandingkan kegiatan akademik, seperti penyusunan tesis dan disertasi.

"Kami tidak ingin urusan administrasi itu lebih berat daripada urusan disertasinya atau tesisnya. Melalui layanan dan situs web baru ini, masyarakat dan calon mahasiswa juga dapat mengakses informasi yang lengkap dan luas ketika ingin mendaftar ke IPB," ujar Alim.

Baca Juga:

Melalui sistem terintegrasi tersebut, IPB berharap proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Berdasarkan data internal institusi, mahasiswa pascasarjana saat ini mencakup sekitar 25 persen dari total mahasiswa IPB.

IPB University luncurkan layanan pascasarjana dan situs web terintegrasi demi memangkas birokrasi, mengantisipasi jurnal predator, serta mendorong riset
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Publikasi ilmiah IPB Prototipe penelitian mahasiswa Riset terapan mahasiswa AI untuk penelitian Kecerdasan buatan dalam pendidikan Jurnal predator Website Pascasarjana IPB Layanan administrasi IPB Sekolah Pascasarjana IPB ipb university

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU