IPB Luncurkan Layanan Pascasarjana Terintegrasi, Pangkas Birokrasi Administrasi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Institut Pertanian Bogor (IPB University) melakukan transformasi layanan pendidikan pascasarjana melalui peluncuran ruang layanan baru dan laman web terintegrasi.

Pembaruan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi sekaligus mempermudah akses informasi bagi mahasiswa dan calon mahasiswa.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi IPB dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mahasiswa serta perkembangan teknologi.

Rektor IPB University, Alim Setiawan Slamet, mengatakan pembaruan layanan tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan proses administrasi yang selama ini kerap menjadi kendala bagi mahasiswa pascasarjana.

Menurut dia, proses administratif seharusnya tidak menjadi beban yang lebih berat dibandingkan kegiatan akademik, seperti penyusunan tesis dan disertasi.

"Kami tidak ingin urusan administrasi itu lebih berat daripada urusan disertasinya atau tesisnya. Melalui layanan dan situs web baru ini, masyarakat dan calon mahasiswa juga dapat mengakses informasi yang lengkap dan luas ketika ingin mendaftar ke IPB," ujar Alim.

Melalui sistem terintegrasi tersebut, IPB berharap proses pelayanan menjadi lebih cepat, efektif, dan mudah diakses oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Berdasarkan data internal institusi, mahasiswa pascasarjana saat ini mencakup sekitar 25 persen dari total mahasiswa IPB.