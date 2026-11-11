November Hujan Promo di The Jungle Bogor, Ada Tiket Hemat untuk Rombongan!

jabar.jpnn.com, BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan sejumlah promo menarik sepanjang November 2026.

Beragam penawaran harga tiket disiapkan untuk memberikan pilihan rekreasi yang lebih hemat bagi pengunjung, mulai dari paket rombongan, promo khusus warga Jabodetabek, pelajar dan mahasiswa, hingga tiket murah setiap Jumat.

Wahana rekreasi air yang berlokasi di kawasan Bogor Nirwana Residence tersebut menawarkan program bertajuk November Hujan Promo.

Salah satu penawaran unggulannya adalah promo Ber-8 dengan harga mulai Rp440.000 untuk delapan orang atau setara Rp55.000 per orang.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan promo tersebut ditujukan bagi masyarakat yang ingin menikmati rekreasi bersama keluarga maupun teman dengan harga lebih terjangkau.

Untuk kunjungan Senin hingga Jumat, pengunjung dapat membeli paket delapan orang seharga Rp440.000 dari harga normal Rp680.000.

Sementara itu, untuk kunjungan Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, harga paket ditawarkan sebesar Rp560.000 dari harga normal Rp800.000.

"Promo ini hanya berlaku untuk tiket daring melalui situs www.thejungleadventure.com," jelas Zakky.