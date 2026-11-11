BAIC Resmikan Dealer di Bogor, Perkuat Jaringan Distribusi di Jabodetabek

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - PT JIO Distribusi Indonesia selaku Agen Pemegang Merek (APM) BAIC di Indonesia meresmikan dealer BAIC Bogor yang bekerja sama dengan JHL Auto.

Kehadiran dealer baru di Jalan Raya Tajur No. 56, Pakuan, Bogor Selatan, Kota Bogor, tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan memperluas jaringan distribusi dan layanan purnajual di Indonesia.

Peresmian BAIC Bogor sekaligus menandai pencapaian jaringan dealer resmi BAIC yang kini mencapai 20 lokasi di seluruh Indonesia.

Ekspansi ini juga menjadi langkah perusahaan memperkuat penetrasi pasar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Sejak memasuki pasar otomotif Indonesia pada 2024, BAIC terus mengembangkan jaringan dealer di sejumlah kota besar dan wilayah strategis.

Memasuki 2026, perusahaan semakin memfokuskan ekspansi di kawasan Jabodetabek yang dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pasar otomotif nasional.

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Bogor Dinilai Memiliki Potensi Pasar Otomotif

Pemilihan Bogor sebagai lokasi pengembangan jaringan dealer didasarkan pada potensi pasar yang didukung pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.