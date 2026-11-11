Harga Tepung Tapioka Naik, Menko Zulhas: Sabar Sedikit, Nanti Petani Nangis Lagi

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menanggapi keluhan pedagang akan kenaikan harga tepung tapioka atau aci yang berdampak pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kuliner.

Zulhas mengatakan, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan saat ini tidak terlepas dari musim kemarau panjang yang baru berakhir setelah hujan mulai turun. Setelah itu, dia mengklaim harga akan kembali normal.

"Iya, begini, ya. Memang ini kan lagi musim kemarau panjang, baru sekarang hujan. Kalau sekarang hujan, berarti panennya nanti kira-kira Januari, Februari," kata Zulhas usai menghadiri Hari Ritel Nasional, Bulan Mutu Nasional di Kota Bandung, Rabu (11/11).

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Pemerintah, kata Zulhas, saat ini melakukan intervensi dengan menggelontorkan bantuan termasuk pemberian beras kepada masyarakat yang masuk dalam Desil satu hingga empat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Oleh karena itu, saya, satu, sudah memutuskan bantuan pangan satu juta ton untuk 33,2 juta, desil satu sampai desil empat. Satu juta ton itu nanti nyalurnya melalui Kopdes, satu juta ton, ya, untuk 33,2 juta kepala keluarga, desil satu sampai desil empat," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah juga memberikan beras subsidi sebanyak satu juta ton juga, atau satu miliar kilo dengan harga jual Rp12.500 dari harga saat ini Rp15.500 di pasar-pasar. Termasuk untuk pelaku UMKM yang mengandalkan bahan tepung tapioka pun mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah.

"Agar tadi kue-kue, apa namanya itu, bihun, itu tidak naik, ya, tidak naik, kita lelang ada 380.000 ton beras Bulog yang sudah satu tahun, dengan harga Rp11.000, untuk jadi tepung," kata dia.

Di sisi lain, Zulhas menegaskan, pemerintah belum ingin mengambil langkah impor karena khawatir kebijakan tersebut justru menekan harga singkong di tingkat petani.