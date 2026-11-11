Kapolri Suyudi Minta Masyarakat Berani Laporkan Calo Lowongan Kerja

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Suyudi Ario Seto memerintahkan anggotanya untuk menindak tegas para calo yang acap kali melakukan pungutan liar kepada para pencari kerja.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri kegiatan launching 'Polisi Peduli Pengangguran (Poliran)' di Monumen Perjuangan (Monju), Kota Bandung, Rabu (11/11/2026).

"Kami akan berperang melawan para calo-calo yang melakukan pungutan-pungutan liar yang selama ini meresahkan. Karena itu saya perintahkan kepada seluruh jajaran, Kabareskrim, para Kapolda, untuk melakukan upaya penindakan tegas terhadap pelaku-pelaku, calo-calo yang selalu meresahkan," kata Suyudi.

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Suyudi juga meminta kepada masyarakat agar berani untuk melapor jika mendapati ada praktik percaloan di eksternal ataupun internal perusahaan. Laporan dapat dilayangkan melalui narahubung resmi Polri ataupun polisi di tingkat Polsek.

"Jangan ragu-ragu, jangan takut. Laporkan. Jika ada informasi terkait dengan calo-calo yang bermain-main di sekitar perusahaan-perusahaan atau mungkin di dalam perusahaan itu sendiri," ucap dia.

"Kami berharap praktik-praktik premanisme seperti ini harus kita tindak tegas dan berikan sanksi hukum," lanjutnya.

Adapun terkait dengan Poliran, Suyudi menyebut program itu digelar Polri untuk memfasilitasi para pencari kerja agar dapat memperoleh pekerjaan. Bagaimanapun, dia menilai ketersediaan lapangan pekerjaan selalu berkaitan erat dengan situasi Kamtibmas.

"Keluarga yang sejahtera menjadi fondasi kamtibmas yang kuat. Karena itu Polri, kita terpanggil untuk ikut ambil bagian dalam mengatasi pengangguran," tuturnya.