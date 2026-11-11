Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, Rabu 11 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak batangan terbaru pada Rabu, 11 November 2026, tercatat dengan harga yang bervariasi sesuai berat dan jenis logam mulia.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui pukul 08.51 WIB, harga dasar emas batangan ukuran 1 gram mencapai Rp2.530.000.

Sementara itu, harga emas batangan setelah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.536.325 per gram.

Untuk ukuran terkecil, yakni 0,5 gram, harga dasar emas batangan tercatat Rp1.315.000. Setelah ditambah PPh 0,25 persen, harganya menjadi Rp1.318.288.

Adapun emas batangan ukuran 5 gram dibanderol Rp12.465.000 untuk harga dasar dan Rp12.496.163 setelah pajak.

Sementara itu, emas ukuran 10 gram memiliki harga dasar Rp24.850.000 atau Rp24.912.125 setelah pajak.

Harga emas batangan dengan ukuran lebih besar juga tercantum dalam daftar tersebut. Emas 100 gram memiliki harga dasar Rp247.360.000, sedangkan ukuran 1.000 gram atau 1 kilogram mencapai Rp2.470.600.000.

Daftar Harga Emas Batangan Rabu 11 November 2026