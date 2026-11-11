Ramalan Cuaca Jabodetabek 11 November 2026, Hujan Berpotensi Turun Sejak Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Rabu (11/11/2026).

Masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Bogor, Depok, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Rabu, 11 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 12 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek pada pagi hari diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu.

Menjelang siang, potensi hujan ringan secara lokal diprakirakan meluas ke sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi mengalami peningkatan intensitas hujan.

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Hujan ringan diprakirakan terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat dan Kota Tangerang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.