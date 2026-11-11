Prakiraan Cuaca Jawa Barat 11 November 2026, Hujan Lebat Berpotensi Terjadi Siang hingga Malam

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga lebat pada Rabu, 11 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, potensi hujan diperkirakan terjadi sejak menjelang siang hingga dini hari.

Masyarakat di sejumlah daerah, khususnya Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, dan Tasikmalaya, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan cuaca buruk.

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Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi turun secara lokal menjelang siang di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Garut.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan diprakirakan meningkat.

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Sejumlah wilayah berpeluang mengalami hujan ringan hingga sedang, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, Ciamis, Kota Banjar, serta Pangandaran.

Sementara itu, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi di Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Majalengka.