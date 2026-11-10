Enam Rumah Ibadah di Bandung Terima Bantuan Rp222 Juta untuk Pembangunan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Enam rumah ibadah dari lima agama di Kota Bandung mendapat kucuran bantuan sosial senilai total Rp222 juta dari PT Federal International Finance (FIFGROUP).

Bantuan masing-masing Rp37 juta itu akan digunakan untuk mendukung pembangunan dan renovasi rumah ibadah agar masyarakat dapat beribadah dengan lebih nyaman.

Bantuan tersebut disalurkan melalui program FIFGROUP Peduli di Kantor FIFGROUP Cabang Bandung II Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (10/11/2026).

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Enam rumah ibadah penerima bantuan terdiri dari Masjid Al-Falah, Masjid Jami Al-Ihsan, Gereja Katolik Paroki Bunda Tujuh Kedukaan, Gereja HKBP Bandung Timur, Pura Wira Satya Dharma, dan Vihara Dharma Ramsi.

CEO FIFGROUP Indra Gunawan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekaligus ungkapan rasa syukur atas pencapaian perusahaan sepanjang 2026.

"Setiap tahunnya kami memberikan bantuan sosial kepada masyarakat sebagai ungkapan syukur kami. Sesuai dengan tema Rapim tahun ini, yaitu Satu Semangat, Satu Tujuan, Bisa!, kami memiliki semangat untuk terus peduli dengan keberlangsungan sesama secara berkelanjutan" kata Indra.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Indra bersama jajaran direksi, yakni Setia Budi Tarigan, Esther Sri Harjati, Daniel Hartono, Julius Julianto Kusdinar, dan Santi kepada perwakilan pengurus masing-masing rumah ibadah.

Besaran bantuan Rp37 juta untuk setiap rumah ibadah juga memiliki makna khusus karena mencerminkan perjalanan perusahaan yang memasuki usia ke-37 tahun pada 2026.