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Anggaran Pengelolaan Sampah Minim, IATPI Sebut Pemerintah Daerah Butuh Investor

Selasa, 10 November 2026 – 17:56 WIB
Anggaran Pengelolaan Sampah Minim, IATPI Sebut Pemerintah Daerah Butuh Investor - JPNN.com Jabar
Business Forum The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (10/11/2026). Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah daerah masih menghadapi persoalan serius dalam membiayai pengelolaan sampah.

Alokasi anggaran yang disediakan untuk layanan persampahan bahkan hanya berkisar 0,3 hingga 0,4 persen dari anggaran daerah.

Minimnya dukungan fiskal tersebut membuat pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD untuk membenahi sistem pengelolaan sampah. Keterlibatan investor dan pelaku usaha pun dinilai semakin diperlukan.

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Ketua Umum Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan yang harus segera dijawab jika pemerintah ingin memperbaiki layanan persampahan.

Hal itu disampaikannya dalam Business Forum The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Aula Timur Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (10/11/2026).

Menurut Endra, pemerintah daerah selama ini menjadi penyelenggara layanan publik di bidang persampahan. Namun, kemampuan anggaran yang tersedia belum sebanding dengan kebutuhan penanganan sampah.

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"Di sesi business forum ini kita melihat yang saya sebut new actors pengelolaan sampah. Ketika sampah dikelola tentu terdapat pembiayaan. Pemda itu sebagai penyelenggara layanan publik di bidang persampahan alokasinya masih sangat kecil, masih di antara 0,3 sampai 0,4 persen," ujar Endra.

Dia mengungkapkan, sejumlah daerah mulai meningkatkan anggaran persampahan setelah mendapat dorongan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

IATPI menyoroti keterbatasan APBD dalam membiayai pengelolaan sampah. Investasi swasta hingga komunitas dinilai perlu diperkuat.
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TAGS   IATPI ITB pengelolaan sampah anggaran pengelolaan sampah pemerintah daerah investor Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia

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