Respons Walkot Farhan Soal Fatwa MUI Haramkan Vape

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan angkat bicara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan hingga perdagangan rokok elektrik atau vape.

Farhan menghormati keputusan ulama, tetapi menegaskan kewenangan pelarangan vape berada di tangan pemerintah pusat.

Farhan mengatakan, keputusan yang dikeluarkan MUI tentu memiliki dasar keilmuan yang kuat. Namun, terkait konsekuensi hukum dan kebijakan pelarangan, dia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang.

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Fatwa larangan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan pada 6 November 2026 di Jakarta.

"Saya sangat menghormati keputusan dan pendapat dari para ulama, karena bagaimanapun juga apa yang diputuskan oleh para ulama memiliki dasar ilmu yang sangat kuat. Mengenai dampak hukumnya, tentu saya serahkan kepada yang berwajib," kata Farhan di Bandung, Selasa (10/11/2026).

MUI menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Ketetapan yang ditandatangani pada 6 November 2026 tersebut tidak hanya mengatur penggunaan, tetapi juga mencakup produksi dan perdagangan vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

MUI juga menetapkan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi zat terlarang hukumnya haram. Begitu pula kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik.