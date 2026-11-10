RS PMI Bogor Mulai Bangun Grand Afiat Regenerative Center, Siapkan Layanan Berbasis Stem Cell

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS PMI) Bogor resmi memulai pengembangan fasilitas Grand Afiat Regenerative Center melalui kegiatan groundbreaking ceremony yang digelar pada Selasa (10/11/2026) di Poliklinik Grand Afiat RS PMI Bogor.

Pembangunan fasilitas tersebut menjadi langkah awal RS PMI Bogor dalam mengembangkan layanan regenerative medicine atau kedokteran regeneratif, khususnya pelayanan berbasis stem cell (sel punca).

Pengembangan ini merupakan bagian dari upaya rumah sakit menghadirkan inovasi sekaligus memperkuat layanan kesehatan unggulan.

Ketua Dewan Pengawas RS PMI Bogor, Prof. Dr. dr. H. Fachmi Idris, M.Kes., mengatakan pengembangan Grand Afiat Regenerative Center merupakan langkah strategis untuk merespons kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan rumah sakit.

Menurutnya, pengembangan layanan berbasis sel punca membuka peluang bagi RS PMI Bogor untuk mengambil bagian dalam perkembangan teknologi kedokteran modern.

Namun, pelaksanaannya harus direncanakan secara matang dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien, mutu pelayanan, kompetensi sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengembangan Grand Afiat Regenerative Center ini merupakan langkah awal yang penting bagi Rumah Sakit PMI Bogor untuk terus berinovasi dan mempersiapkan diri menghadapi perkembangan pelayanan kesehatan di masa depan. Kami berharap pengembangan ini tidak hanya menghadirkan fasilitas baru, tetapi juga membangun kapasitas dan ekosistem pelayanan regenerative medicine yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan,” ungkap Fachmi Idris.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan institusi yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengembangan teknologi sel punca.