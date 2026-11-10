PP PERISAI Syarikat Islam Bangga A.M. Sangadjie Ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) PERISAI Syarikat Islam, Muhammad Nur atau yang akrab disapa Junet Key, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya atas penetapan A.M. Sangadjie sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia.

Muhammad Nur menilai penetapan tersebut merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa, perjuangan, pengabdian, dan kontribusi besar A.M. Sangadjie bagi bangsa dan negara.

Menurutnya, pengakuan tersebut juga menjadi pengingat bagi generasi penerus bahwa perjuangan para tokoh bangsa harus terus dikenang, dihargai, dan dijadikan inspirasi dalam melanjutkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Selain menyampaikan apresiasi, Sekjen PP PERISAI Syarikat Islam itu juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas perhatian dan komitmen pemerintah dalam memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah berjasa bagi Indonesia.

Apresiasi secara khusus turut disampaikan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia beserta Wakil Menteri Kebudayaan atas perhatian, perjuangan, dan upaya dalam mendorong penghargaan terhadap jasa para tokoh bangsa, termasuk penetapan A.M. Sangadjie sebagai Pahlawan Nasional.

Muhammad Nur mengungkapkan, sebelumnya PP PERISAI Syarikat Islam telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Kebudayaan pada 4 November 2026.

Pertemuan tersebut secara khusus membahas upaya dan proses penetapan A.M. Sangadjie sebagai Pahlawan Nasional.

Ia bersyukur karena upaya dan komunikasi yang dilakukan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan ditetapkannya A.M. Sangadjie sebagai Pahlawan Nasional.