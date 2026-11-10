Polda Jabar Bagikan Helm Khusus untuk Ojol Disabilitas, Ada Pesan Penting bagi Pengendara Lain

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengemudi ojek online (ojol) penyandang disabilitas rungu dan wicara mendapat perhatian khusus dari Polda Jawa Barat.

Mereka menerima helm khusus yang dilengkapi tulisan penanda kondisi fisik pengendara. Tulisan di bagian belakang helm tersebut diharapkan membuat pengguna jalan lebih mudah memahami kondisi mereka saat berkendara.

Bantuan itu diberikan Polda Jabar bersama 23 polres jajaran dalam rangkaian kegiatan sosial memperingati Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).

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Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan pemberian helm khusus tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pengemudi ojol disabilitas yang tetap gigih bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Tulisan pada helm juga dipasang berdasarkan keinginan para pengemudi agar pengguna jalan lebih berhati-hati, memahami respons mereka terhadap klakson, serta memberikan ruang berkendara yang aman.

"Mereka ini sosok luar biasa. Di balik keterbatasan pendengaran maupun bicara, semangat mencari nafkah halal demi keluarga tidak pernah surut. Tulisan penanda di helm merupakan keinginan mereka sendiri agar sesama pengendara memahami kondisi saat melintas. Kami sangat bangga dan mendukung penuh kegigihan mereka," kata Hengki seusai kegiatan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Selain bantuan helm khusus, Polda Jabar juga menggelar sejumlah kegiatan untuk mendukung keselamatan dan kesehatan para pengemudi ojol.

Di antaranya servis dan penggantian oli kendaraan gratis, pemeriksaan kesehatan, pembagian 50 helm berstandar SNI, serta penyediaan 20 kuota penerbitan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis.