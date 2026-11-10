Pesan Tegas Kapolda Jabar Irjen Hengki untuk Massa Demo Hari Pahlawan

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jawa Barat meminta kepada para pengunjuk rasa untuk tidak berbuat anarkis dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum.

Ada pun memperingati Hari Pahlawan, dikabarkan akan berlangsung aksi demo dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Aksi demo di Kota Bandung itu membawa sejumlah isu, salah satunya evaluasi kinerja dua tahun kepemimpinan Presiden - Wakil Presiden, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum, pihaknya terbuka dan mempersilakan masyarakat untuk melakukan demo.

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Namun begitu, masyarakat juga harus menjaga ketertiban dengan tidak berbuat anarkistis, dan beraksi sesuai dengan aturan.

"Sampaikanlah aspirasi, sampaikanlah koreksi, sampaikanlah unek-unek untuk membangun negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama, termasuk di Provinsi Jawa Barat," kata Hengki di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (10/11).

Hengki menegaskan, pihaknya tidak pandang bulu dalam menindak para peserta demo yang anarkistis. Apalagi dalam perbuatannya itu, mereka juga merusak fasilitas umum.

"Unjuk rasa silakan dengan tertib, damai, semuanya untuk membangun. Dengan catatan sekali lagi, tidak ada yang melakukan aksi unjuk rasa anarkis, karena anarkis ya tentu kami akan melakukan penegakan hukum dengan tegas terhadap siapa pun yang melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum, termasuk unjuk rasa anarkis," jelasnya.

"Anarkis tidak boleh ya, ada pidananya, melakukan perusakan. Perusakan fasilitas umum padahal itu untuk kepentingan kita semua," sambungnya.