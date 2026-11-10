Pusdikmin Polri Bahas Ekonomi Kreatif, Perlindungan Hak Cipta Jadi Perhatian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pertumbuhan ekonomi kreatif tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas dan inovasi pelaku usaha.

Kepastian hukum, perlindungan hak cipta, hingga keamanan penyelenggaraan berbagai kegiatan juga menjadi faktor penting dalam membangun industri yang berdaya saing.

Di sinilah kepolisian dinilai memiliki peran strategis. Bukan hanya menjaga keamanan dan ketertiban, Polri juga diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya industri kreatif di berbagai daerah.

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Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Seminar Policy Brief Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI yang diselenggarakan Pusat Pendidikan Administrasi (Pusdikmin) Lemdiklat Polri di Bandung.

Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, mengatakan, kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan kementerian diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif.

Salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI).

Praktik pembajakan maupun penggunaan karya cipta tanpa izin dinilai dapat merugikan pelaku industri kreatif.

"Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP)," ujar Restog dikutip Selasa (10/10/2026).