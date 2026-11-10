Harga Emas dan Perak Batangan Terbaru Hari Ini, 10 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 10 November 2026, tercatat sebesar Rp2.560.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.566.400 per gram.

Berdasarkan data harga emas dan perak yang diperbarui pada Selasa, 10 November 2026 pukul 08.42 WIB, daftar harga emas batangan tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas, tersedia pula daftar harga perak batangan untuk ukuran 250 gram dan 500 gram.

Harga perak yang tercantum sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Daftar Harga Emas Batangan 10 November 2026

Harga emas batangan dibedakan berdasarkan berat dan nominal setelah pengenaan PPh 0,25 persen.

Berikut rincian harga berdasarkan data terbaru dari laman logammulia.com :