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Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Hari Ini

Selasa, 10 November 2026 – 09:00 WIB
Hujan Ringan hingga Sedang Berpotensi Guyur Jabodetabek Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Selasa, 10 November 2026.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di beberapa wilayah, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Selasa, 10 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 11 November 2026 pukul 07.00 WIB, wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan sejak menjelang siang.

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Pada pagi hari, kondisi cuaca di Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu. Menjelang siang, hujan ringan juga berpeluang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek masih diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

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Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Sementara itu, hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.

BMKG memprediksi hujan ringan hingga sedang di Jabodetabek pada 10 November 2026. Bogor berpotensi mengalami hujan disertai petir dan angin kencang.
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