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BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang di Jawa Barat Hari Ini

Selasa, 10 November 2026 – 08:00 WIB
BMKG Peringatkan Potensi Hujan Petir dan Angin Kencang di Jawa Barat Hari Ini - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai angin kencang dan sambaran petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Masyarakat di sejumlah wilayah Jawa Barat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Selasa, 10 November 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah daerah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari.

Beberapa wilayah bahkan masuk dalam peringatan dini potensi hujan disertai petir dan angin kencang.

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Wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut.

Potensi hujan juga diprakirakan terjadi di sejumlah daerah lainnya, termasuk Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat Pagi hingga Siang

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Pada pagi hari pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi turun secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Kabupaten dan Kota Bandung.

BMKG memperingatkan potensi hujan petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Barat pada 10 November 2026. Bogor, Depok, dan Bekasi perlu waspada.
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