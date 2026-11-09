Penulis Buku Margono Djojohadikusumo Dorong Pemerintah Tetapkan Pendiri BNI sebagai Pahlawan Nasional

jabar.jpnn.com, BOGOR - HMU Kurniadi, penulis buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI, mendorong pemerintah menetapkan Margono Djojohadikusumo sebagai Pahlawan Nasional pada momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.

Kurniadi menilai Margono memiliki kontribusi besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sekaligus membangun fondasi perekonomian Indonesia.

Namun, kiprah tokoh tersebut dinilai belum banyak dikenal masyarakat karena perjuangannya lebih banyak dilakukan melalui jalur ekonomi, kelembagaan, dan pembangunan sistem keuangan nasional.

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Menurut Kurniadi, hasil riset dan penelusuran sejarah yang dilakukannya sepanjang 2023 hingga 2025 menemukan sejumlah fakta penting mengenai peran Margono dalam membangun kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.

"Margono Djojohadikusumo adalah pejuang kemerdekaan melalui jalur ekonomi. Perjuangannya tidak hanya dilakukan dalam konteks membangun lembaga keuangan, tetapi juga meletakkan fondasi kedaulatan ekonomi Republik Indonesia yang baru merdeka," ujar Kurniadi kepada wartawan di kawasan Jalan Pajajaran, Senin (9/11/2026).

Hasil penelitian tersebut kemudian dituangkan dalam buku berjudul Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI, yang diluncurkan pada 8 Agustus 2025 di Kompas Institute.

Salah satu kontribusi penting Margono yang disoroti Kurniadi adalah perannya dalam mendorong Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta untuk segera mendirikan bank sentral serta menerbitkan mata uang sendiri sebagai simbol kedaulatan Republik Indonesia.

Menurut Kurniadi, perjuangan membangun lembaga perbankan nasional dan menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) tidak sekadar berkaitan dengan kebijakan ekonomi.