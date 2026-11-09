Taman Safari Indonesia dan YPBMM Jalin Kerja Sama Perkuat Konservasi Harimau Sumatra

jabar.jpnn.com, BOGOR - Taman Safari Indonesia (TSI) Group menjalin kerja sama strategis dengan Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala Medan (YPBMM) untuk memperkuat kapasitas dan pengembangan pengelolaan konservasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Auditorium Rumah Sakit Satwa Taman Safari Indonesia, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).

MoU tersebut ditandatangani oleh Direktur Operasional Taman Safari Indonesia, Esther Manansang, dan Ketua Umum YPBMM, Eddy Tan.

Kemitraan ini bertujuan memperkuat praktik pengelolaan konservasi Harimau Sumatera melalui pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pengembangan kapasitas kelembagaan secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat perlindungan Harimau Sumatera membutuhkan pengelolaan yang bertanggung jawab, terkoordinasi, serta didukung sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang konservasi satwa liar.

Melalui kerja sama ini, TSI Group akan berbagi keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan konservasi di luar habitat alami (ex-situ).

Cakupan keahlian tersebut meliputi perawatan dan kesejahteraan satwa, pengelolaan operasional, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

TSI Group juga memiliki pengalaman selama 31 tahun dalam penangkaran dan pengelolaan konservasi Harimau Sumatera.