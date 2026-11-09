Dishub Depok Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Raya Sawangan, Simak Rute Pengalihannya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Depok dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas menyusul pekerjaan infrastruktur di Jalan Raya Sawangan.

Pekerjaan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 7 hingga 20 November 2026.

Selama proses pengerjaan, pengendara diimbau memperhatikan pengalihan arus lalu lintas dan memanfaatkan sejumlah jalur alternatif yang telah disiapkan.

Baca Juga: Menteri PPPA Takziah ke Rumah Duka Remaja Korban Pembakaran di Depok

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Depok, Ari Manggala, mengatakan pekerjaan infrastruktur akan dilakukan di sepanjang kurang lebih 96 meter di kawasan Jalan Raya Sawangan.

Adapun pekerjaan meliputi pemasangan turap, perbaikan trotoar, serta perbaikan leveling atau penyesuaian ketinggian permukaan jalan.

Menurut Ari, Dishub telah berkoordinasi dengan Satlantas Polres Metro Depok dan Dinas PUPR untuk membahas sejumlah alternatif pengalihan arus kendaraan dari arah barat maupun timur Jalan Margonda Raya.

"Sudah kami diskusikan terkait rencana alternatif-alternatif pengalihan sirkulasi kendaraan, baik dari sebelah barat maupun sebelah timur Jalan Margonda Raya. Ini berlaku untuk angkutan umum, kendaraan pribadi, maupun roda dua," ujar Ari.

Jalur Alternatif dari Arah Barat