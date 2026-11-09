Lengkapi Fasilitas Hunian, Podomoro Golf View Hadirkan The Willow Premium Clubhouse

jabar.jpnn.com, DEPOK - PT Agung Podomoro Land Tbk terus memperkuat pengembangan kawasan hunian terpadu Podomoro Golf View (PGV) melalui kehadiran The Willow Premium Clubhouse.

Fasilitas ini dirancang untuk melengkapi kebutuhan penghuni, mulai dari olahraga, rekreasi, relaksasi, hingga aktivitas bersama keluarga.

Mengusung konsep resor dengan desain interior modern kontemporer, The Willow Premium Clubhouse dihadirkan sebagai ruang bagi penghuni untuk menikmati beragam aktivitas rekreasi dan kebugaran tanpa harus meninggalkan kawasan hunian.

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Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, Bacelius Ruru, mengatakan pengembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kawasan hunian yang memberikan nilai tambah bagi penghuninya.

Menurut Bacelius, kawasan hunian modern tidak cukup hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga perlu didukung lingkungan dan fasilitas yang mampu menunjang kualitas hidup masyarakat.

“Bagi kami, pengembangan kawasan hunian bukan hanya tentang menyediakan tempat tinggal, tetapi juga menghadirkan lingkungan yang dapat menunjang kualitas hidup penghuninya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, melalui The Willow Premium Clubhouse, perusahaan ingin menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih lengkap dengan fasilitas olahraga, rekreasi, relaksasi, serta ruang untuk menghabiskan waktu bersama keluarga.

“Melalui The Willow Premium Clubhouse, kami ingin memberikan pengalaman tinggal yang lebih lengkap, di mana penghuni dapat menikmati fasilitas olahraga, rekreasi, relaksasi, hingga menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga dalam satu kawasan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mewujudkan konsep One Stop Prestigious Living di PGV,” katanya.