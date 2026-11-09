Tinjau Pengungsi Korban Kebakaran Pul DAMRI, Kapolrestabes Bandung Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir meninjau lokasi pengungsian warga terdampak kebakaran pul bus DAMRI di basement Arion Suites Hotel, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Imran menerima sejumlah keluhan dari warga yang mengungsi. Mulai dari keterbatasan pasokan pangan, pakaian, harian, hingga seragam sekolah untuk anak-anak korban kebakaran.

Imran mengatakan, pihaknya bersama TNI dan Pemkot Bandung sudah bergerak sejak malam untuk memetakan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi.

"Selama di tempat evakuasi basement ini, keluhan warga menyangkut kekurangan pangan, sembako, pakaian harian, pakaian anak sekolah, serta masalah kesehatan. Kami bersama TNI dan Pemkot Bandung berkolaborasi sejak semalam untuk membantu pemenuhan makan, pakaian, dan kesehatan warga," kata Imran di lokasi pengungsian.

Selain bantuan logistik, tim gabungan juga memprioritaskan pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Polrestabes Bandung menggandeng Dinas Kesehatan untuk menyalurkan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada pengungsi yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap kebakaran.

"Ada juga warga yang nafasnya sesak, kami bantu langsung dengan alat pernapasan atau oksigen," ujarnya.

Tak hanya penanganan kesehatan fisik, Polrestabes Bandung turut mengerahkan tim psikologi untuk memberikan pendampingan trauma healing, terutama bagi anak-anak yang terdampak kebakaran.