Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir Jadi Agenda APLAS 2026 di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan tempat pemrosesan akhir (TPA).

Perubahan sistem dari hulu hingga hilir menjadi salah satu agenda penting yang dibahas dalam The 13th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS) 2026 di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Konferensi internasional yang berlangsung di Aula Timur ITB, Senin (9/11/2027), tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik.

Mengusung tema Advancing Circular Economy Through Sustainable Waste and Landfill Management, APLAS 2026 menjadi forum pertukaran pengetahuan dan inovasi untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan, termasuk pengembangan ekonomi sirkular dan teknologi daur ulang.

Salah satu isu yang mengemuka ialah target pemerintah menekan sampah yang masuk ke TPA hingga hanya 10 persen pada 2045.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Sandhi Eko Bramono mengatakan, pencapaian target tersebut membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pengelolaan sampah.

Selama ini, sampah masih banyak yang langsung dibawa ke TPA tanpa melalui proses pengolahan.

Ke depan, pemerintah ingin pengurangan, pemilahan, dan pengolahan dilakukan sejak dari sumbernya.