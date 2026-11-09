Dugaan Sertifikat Palsu Michelle Wibowo Terbongkar, Nama Orang Lain Tercantum di Dokumen

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Dugaan penggunaan dokumen akademik dan sertifikat profesional yang tidak sah menyeret nama influencer Michelle Wibowo.

Persoalan ini menjadi perhatian setelah sejumlah dokumen yang dipamerkannya di media sosial ditelusuri dan ditemukan memiliki sejumlah kejanggalan.

Penelusuran tersebut bermula dari polemik pendirian klub buku The Nonfiction Society yang digagas Michelle.

Komunitas yang semestinya menjadi ruang diskusi dan berbagi pengetahuan itu justru menuai kritik setelah Michelle mensyaratkan calon anggota memiliki ijazah minimal S-1 dari universitas luar negeri.

Persyaratan tersebut memicu perdebatan di kalangan pencinta buku. Kritik terhadap tata bahasa yang digunakan Michelle dalam unggahannya kemudian berkembang menjadi perseteruan di media sosial.

Michelle bahkan sempat mengancam akan melaporkan seorang pengguna X ke Polda Metro Jaya setelah mendapat kritik terkait penggunaan kaidah bahasa Indonesia.

Situasi semakin ramai setelah seorang konsultan hukum korporasi, John Chrysostom Evan, menelusuri latar belakang pendidikan dan sejumlah sertifikat yang dipamerkan Michelle.

Melalui unggahannya di Threads, Evan membeberkan sejumlah dugaan kejanggalan pada dokumen yang diklaim sebagai bukti kompetensi akademik dan profesional Michelle.