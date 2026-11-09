Menteri PPPA Takziah ke Rumah Duka Remaja Korban Pembakaran di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang remaja yang menjadi korban dugaan kekerasan oleh neneknya di Bojongsari, Kota Depok.

Arifatul mendatangi rumah duka pada Minggu (8/11) malam. Dalam kunjungan tersebut, ia turut mengikuti kegiatan tahlilan bersama keluarga dan masyarakat yang hadir untuk mendoakan almarhumah.

“Kami datang, pertama untuk takziah dengan keluarga dan tadi juga sempat kami tahlilan, mendoakan almarhumah. Tentunya kami mendoakan yang terbaik,” ujar Arifatul.

Dalam kesempatan itu, Arifatul juga mengaku telah bertemu dan mendengarkan cerita dari pihak keluarga korban. Ia menyampaikan duka mendalam atas peristiwa yang menimpa remaja tersebut.

“Tadi juga sudah bertemu dengan keluarga dan kita semuanya berduka, berdukacita yang sangat mendalam. Dan tentu saja berharap ini tidak terjadi lagi, di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun,” tuturnya.

Arifatul menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, keluarga semestinya menjadi lingkungan paling aman bagi anak untuk tumbuh dan berkembang.

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Namun, ia menyayangkan adanya dugaan kekerasan yang justru terjadi di lingkungan keluarga. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi keprihatinan bersama dan perlu menjadi bahan evaluasi dalam pengasuhan anak.

“Ini harus menjadi perhatian kita semua, bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa keluarga itu menjadi tempat yang paling aman. Tetapi ini justru dalam keluarga terjadi sesuatu yang ini menjadi keprihatinan kita bersama,” katanya.