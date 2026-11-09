Kebakaran Pul DAMRI Bandung, Puluhan Warga Terpaksa Mengungsi di Basement Hotel

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan kepala keluarga harus mengungsi di area basement hotel pasca kejadian kebakaran hebat yang menghanguskan lebih dari delapan unit bus di pul DAMRI, Jalan Kebon Kawung, Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung pada Minggy (8/11/2026).

Dampak dari kebakaran pul DAMRI tersebut, belasan rumah di permukiman ikut terbakar.

Mereka yang rumahnya terbakar, kini diungsikan ke basement Hotel Arion Suites.

Camat Cicendo Siti Romlah mengatakan, berdasarkan pendataan oleh petugas, total ada 90 jiwa dari 35 Kepala Keluarga (KK) yang terpaksa mengungsi akibat musibah tersebut.

"Totalnya ada 13 rumah, 35 KK dengan keseluruhan 90 jiwa yang diungsikan ke sini," kata Siti ditemui di lokasi pengungsian, Senin (9/11).

Pantauan di lokasi, puluhan warga memadati area basement hotel. Mereka beristirahat menggunakan tempat tidur darurat yang disiapkan oleh BPBD Kota Bandung.

Adapun warga lansia, sementara dialihkan ke Wyataguna demi penanganan yang lebih memadai.

Siti menuturkan, saat ini para pengungsi membutuhkan logistik.