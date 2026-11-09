Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini Senin 9 November 2026, Lengkap dengan Pajaknya

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas dan perak batangan terbaru pada Senin, 9 November 2026, dapat menjadi perhatian masyarakat yang ingin membeli logam mulia maupun memantau perkembangan harga investasi.

Berdasarkan data harga terbaru yang diperbarui pada Senin (9/11/2026) pukul 08.37 WIB, harga emas batangan ukuran 1 gram tercatat sebesar Rp2.545.000.

Sementara itu, harga setelah dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen menjadi Rp2.551.363.

Harga emas tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas, tersedia pula informasi harga perak batangan dalam ukuran 250 gram dan 500 gram.

Harga perak tersebut disajikan dengan rincian harga dasar dan harga yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut perincian harga emas batangan berdasarkan berat dan harga setelah dikenakan PPh 0,25 persen, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

Harga emas batangan: