Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini 9 November 2026: Bogor dan Depok Berpotensi Hujan Disertai Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) berpotensi mengalami hujan pada Senin, 9 November 2026.

Masyarakat di wilayah Bogor diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG untuk periode Senin, 9 November 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 10 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah Jabodetabek diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Menjelang siang, potensi hujan ringan diperkirakan meluas ke sejumlah wilayah lainnya, meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Hujan Ringan Berpotensi Berlanjut hingga Malam