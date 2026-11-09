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Hujan dan Petir Berpotensi Terjadi di Jawa Barat Hari Ini, Simak Wilayah yang Terdampak

Senin, 09 November 2026 – 08:00 WIB
Hujan dan Petir Berpotensi Terjadi di Jawa Barat Hari Ini, Simak Wilayah yang Terdampak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras. Foto: GeminiAi

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Senin, 9 November 2026.

Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga menjelang malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan untuk wilayah Jawa Barat, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan.

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Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah daerah.

Wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada pagi hari, pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan diperkirakan meluas ke lebih banyak wilayah.

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Pada periode pukul 13.00 hingga 19.00 WIB, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur.

Potensi hujan juga mencakup Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, serta Kabupaten Pangandaran.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 9 November 2026: Depok, Bogor, Bekasi hingga Bandung berpotensi hujan. Waspada petir dan angin kencang.
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