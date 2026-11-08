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Kalah Tipis 4-5 dari Kota Bekasi, Futsal Putra Kabupaten Bogor Raih Perak Porprov Jabar 2026

Minggu, 08 November 2026 – 18:30 WIB
Kalah Tipis 4-5 dari Kota Bekasi, Futsal Putra Kabupaten Bogor Raih Perak Porprov Jabar 2026 - JPNN.com Jabar
Kalah 4-5 dari Kota Bekasi di final, futsal putra Kabupaten Bogor meraih medali perak Porprov XV Jabar 2026. Pelatih dan manajemen apresiasi perjuangan pemain. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - Tim futsal putra Kabupaten Bogor harus puas meraih medali perak pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.

Hasil tersebut dipastikan setelah mereka kalah tipis 4-5 dari tuan rumah Kota Bekasi pada partai final di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (8/11/2026).

Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan skuad Kabupaten Bogor yang tampil impresif sejak babak penyisihan grup.

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Tim asuhan M Yoga itu berhasil melaju ke final tanpa terkalahkan, dengan catatan satu kali imbang saat menghadapi Kota Bekasi pada pertandingan pertama fase grup dan meraih kemenangan dalam laga-laga lainnya.

Meski gagal membawa pulang medali emas, perjuangan para pemain Kabupaten Bogor mendapat apresiasi dari jajaran pelatih dan manajemen tim.

Pelatih futsal putra Kabupaten Bogor, M Yoga, mengaku bertanggung jawab atas hasil yang diraih anak asuhnya.

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Ia juga meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan dan segera bangkit untuk menghadapi tantangan berikutnya.

"Ini kesalahan saya. Kalau teman-teman pemain mau marah, silakan ke saya," kata M Yoga saat memberikan motivasi kepada pemain di ruang ganti seusai pertandingan.

Kalah 4-5 dari Kota Bekasi di final, futsal putra Kabupaten Bogor meraih medali perak Porprov XV Jabar 2026. Pelatih dan manajemen apresiasi perjuangan pemain.
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TAGS   futsal kabupaten bogor porprov jabar Porprov Jawa Barat porprov 2026 perolehan medali porprov jabar kabupaten bogor

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