Kalah Tipis 4-5 dari Kota Bekasi, Futsal Putra Kabupaten Bogor Raih Perak Porprov Jabar 2026
jabar.jpnn.com, BOGOR - Tim futsal putra Kabupaten Bogor harus puas meraih medali perak pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026.
Hasil tersebut dipastikan setelah mereka kalah tipis 4-5 dari tuan rumah Kota Bekasi pada partai final di GOR Bang Yan, Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Minggu (8/11/2026).
Kekalahan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan skuad Kabupaten Bogor yang tampil impresif sejak babak penyisihan grup.
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Tim asuhan M Yoga itu berhasil melaju ke final tanpa terkalahkan, dengan catatan satu kali imbang saat menghadapi Kota Bekasi pada pertandingan pertama fase grup dan meraih kemenangan dalam laga-laga lainnya.
Meski gagal membawa pulang medali emas, perjuangan para pemain Kabupaten Bogor mendapat apresiasi dari jajaran pelatih dan manajemen tim.
Pelatih futsal putra Kabupaten Bogor, M Yoga, mengaku bertanggung jawab atas hasil yang diraih anak asuhnya.
Ia juga meminta para pemain tidak larut dalam kekecewaan dan segera bangkit untuk menghadapi tantangan berikutnya.
"Ini kesalahan saya. Kalau teman-teman pemain mau marah, silakan ke saya," kata M Yoga saat memberikan motivasi kepada pemain di ruang ganti seusai pertandingan.
Kalah 4-5 dari Kota Bekasi di final, futsal putra Kabupaten Bogor meraih medali perak Porprov XV Jabar 2026. Pelatih dan manajemen apresiasi perjuangan pemain.
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