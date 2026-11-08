Belasan Rumah Terdampak Kebakaran Hebat Pool DAMRI di Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Sebanyak 13 rumah terdampak api dan asap dalam kebakaran hebat yang melahap 10 unit bus di pool DAMRI, Jalan Kebon Kawung, Kota Bandung.

Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan berdasarkan keterangan dari RT setempat, pihaknya melaporkan ada belasan rumah yang terdampak kebakara.

"Kalau rumah warga yang terdampak, sesuai dengan keterangan dari Bu RT, itu ada 13," kata Darno saat ditemui di lokasi, Minggu (8/11/2026) malam.

Berdasarkan informasi awal, sedikitnya terdapat 10 bus yang terbakar.

Bus-bus tersebut terparkir di area yang bersebelahan dengan permukiman warga.

Kendaraan yang terbakar itu diketahui sudah tidak beroperasi.

"Sampai saat ini yang bisa kami laporkan bahwa sudah ada 10 unit bus yang terbakar," ungkapnya.

Dugaan sementara, titik api pertama kali muncul di area bus.