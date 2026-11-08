Kebakaran Hebat di Pool DAMRI Bandung, 10 Unit Bus Hangus

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Kebakaran hebat menghanguskan 10 unit bus DAMRI di pool DAMRI Jalan Kebon Kawung No 20, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Minggu (8/11/2026).

Pantauan JPNN di lokasi, lima unit blangwir atau mobil pemadam kebakaran sudah ada di lokasi. Proses pemadaman api masih berlangsung.

Kepulan asap hitam membumbung tinggi, dan api merembet ke rumah warga.

Petugas Logistik DAMRI Kota Bandung Indra mengatakan dugaan api muncul dari salah satu rumah warga di sekitar pool.

Sekitar pukul 16.30 WIB, Indra mendengar ada ledakan sebanyak dua kali, dan api langsung membakar sejumlah unit bus DAMRI yang tengah parkir.

"Kemungkinan dari rumah warga, korslet," kata Indra saat ditemui di lokasi kejadian.

Indra menjelaskan, unit bus yang terbakar sudah tidak beroperasi.

Di lokasi ini, memang menjadi tempat kendaraan bus DAMRI parkir.