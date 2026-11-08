Ketergantungan Batu Bara Disorot, Masjid Disiapkan Jadi Penggerak Energi Bersih

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil masih menjadi tantangan besar dalam upaya mempercepat transisi energi bersih.

Di tengah kondisi tersebut, pemanfaatan energi matahari mulai didorong dari lingkungan masyarakat, salah satunya melalui pemasangan panel surya di masjid.

Gerakan ini menjadi salah satu agenda yang diusung dalam NUUR+ Fest bertajuk Let There Be Nuur di Kota Bandung, Minggu (8/11/2026).

Festival yang melibatkan Ruang Eskalasi, RUTE Berkeadilan Jawa Barat, dan konsorsium NUUR+ tersebut mengajak generasi muda mengambil bagian dalam mendorong penggunaan energi terbarukan melalui solarisasi masjid.

Koordinator ENTER Nusantara sekaligus Tim Sedekah Energi MOSAIC, Reka Maharwati mengatakan, lebih dari 60 persen pasokan energi Indonesia masih bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

Sementara itu, realisasi bauran energi baru terbarukan nasional masih berada di kisaran 12–13 persen.

Menurut Reka, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan persoalan pembiayaan menjadi tantangan dalam mempercepat peralihan menuju energi bersih.

"Yang bisa kita lakukan hari ini adalah menahan laju krisis iklim agar tidak semakin parah, salah satunya lewat energi matahari yang melimpah dan terjangkau," kata Reka dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com.