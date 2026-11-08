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Kabar Baik! Sri Nurhaida PMI Asal Cililin yang Disekap di UEA Ditemukan

Minggu, 08 November 2026 – 18:00 WIB
Kabar Baik! Sri Nurhaida PMI Asal Cililin yang Disekap di UEA Ditemukan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penyekapan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Pekerja migran asal Cililin, Sri Nurhaida Pratiwi, yang diduga menjadi korban penyekapan di Uni Emirat Arab (UEA), akhirnya ditemukan.

Sri dipastikan dalam kondisi baik aman. Meski tidak mengalami luka fisik, pekerja migran tersebut diduga masih mengalami trauma akibat peristiwa yang dialaminya.

Kepala UPTD LTSA PMI Disnakertrans Jawa Barat Yanu Krisdiyan membenarkan kabar penemuan Sri.

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"Sudah dalam kondisi baik dan aman," kata Yanu, Minggu (8/11/2026).

Ia memastikan tidak ditemukan luka pada tubuh Sri. Namun, kondisi psikologi pekerja migran tersebut masih perlu diperhatikan.

"Kalau rasa takut mungkin ada," ucapnya.

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Saat ini, keluarga Sri sudah membuat laporan ke Polda Jabar. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Sri.

Pihak kepolisian juga tengah meminta keterangan untuk kepentingan BAP.

Sri Nurhaida Pratiwi, pekerja migran asal Cililin yang diduga disekap di UEA, akhirnya ditemukan. Kondisinya aman, tetapi masih mengalami trauma.
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TAGS   disnakertrans jabar uni emirat arab pekerja migran disekap pekerja migran cililin pekerja migran uea sri nurhaida pratiwi

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