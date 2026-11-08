Jazz di Kebun Hadir Perdana di KRB, Padukan Musik, Alam dan Gaya Hidup

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Mitra Natura Raya menghadirkan Jazz di Kebun presented by Tring! by Pegadaian untuk pertama kalinya di Kebun Raya Bogor, Sabtu (7/11/2026).

Mengusung konsep An Intimate Outdoor Jazz Experience, acara ini memadukan pertunjukan musik jazz, suasana alam, dan beragam aktivitas rekreasi dalam satu pengalaman.

Penyelenggaraan Jazz di Kebun menjadi bagian dari pengembangan Sunset di Kebun Series, sebuah platform hiburan luar ruang yang dikembangkan Mitra Natura Raya dengan karakter berbeda pada setiap penyelenggaraannya.

Melalui acara ini, pengunjung diajak menikmati pertunjukan musik di tengah lanskap hijau Kebun Raya Bogor sekaligus menjelajahi berbagai kegiatan pendukung, mulai dari aktivitas kreatif, pasar produk pilihan, hingga sajian kuliner.

Managing Director Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto, mengatakan Jazz di Kebun merupakan langkah baru dalam mengembangkan pengalaman musik di Kebun Raya Bogor.

“Jazz di Kebun menjadi langkah baru bagi kami untuk menghadirkan pengalaman menikmati suasana Kebun Raya Bogor dengan pendekatan musik yang berbeda. Kami ingin mempertemukan musik jazz dengan hijaunya alam Kebun Raya Bogor. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kreatif kami untuk terus mengembangkan pengalaman hiburan dan rekreasi alam yang hijau,” ujar Marga.

Menurutnya, penyelenggaraan tersebut menjadi bagian dari upaya Mitra Natura Raya memperluas pengalaman hiburan dan rekreasi di ruang terbuka.

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