Mesin Pengolahan Mati, Sampah Menumpuk di Lapangan Tegalega Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Tumpukan sampah terlihat di sudut Taman Tegalega, Kecamatan Regol, Kota Bandung.

Sampah yang menumpuk itu membuat ruang publik ini menjadi kumuh.

Sampah tersebut terdiri dari berbagai jenis limbah, seperti plastik, sayuran, makanan, hingga kayu.

Tinggi gunungan sampah itu sekitar tiga meter dengan diameter kura lebih 8-10 meter.

Berdasarkan penuturan petugas kebersihan setempat, Heri Gunawan (40 tahun), aktivitas ini telah dilakukan sejak dua bulan yang lalu.

Ia tidak tahu pasti alasan sampah di buang di sudut taman.

"Kalau saya mah pekerja. Ya suruh di sini, di sini. Suruh di sana, di sana. Ada lah dua bulanan," kata Heri saat ditemui di lokasi, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, penumpukan sampah tersebut terjadi karena mesin pengolahan sampah yang berada di dalam kawasan Taman Tegalega sudah tidak beroperasi, padahal sebelumnya sampah yang datang langsung diolah sehingga tidak perlu menumpuk di area taman.