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Jawa Barat Dapat 49.229 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Kota Bogor Kebagian 1.243 Unit

Minggu, 08 November 2026 – 10:00 WIB
Jawa Barat Dapat 49.229 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Kota Bogor Kebagian 1.243 Unit - JPNN.com Jabar
Bantuan bedah rumah di Kota Bogor meningkat lima kali lipat menjadi 1.243 unit pada 2026. Maruarar Sirait dorong hunian layak dan ekonomi warga. Foto: Yogi Faisal/jpnn.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan pada 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat jumlah rumah yang mendapatkan bantuan mencapai 1.243 unit, meningkat berkali lipat dibandingkan 2025 yang sebanyak 188 unit.

Peningkatan serupa terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan pada 2026 mencapai 49.229 unit.

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Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.347 unit.

Maruarar mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

"Jadi, itu namanya bukan deret tambah, tetapi deret kali. Tahun lalu Kota Bogor 188, sekarang 1.243. Berarti kurang lebih lima kalinya," ujar Maruarar disela kegiatan peninjauan program Bedah Rumah di Kota Bogor pada Sabtu (7/11) petang. 

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Ia menegaskan, peningkatan jumlah penerima bantuan harus disertai dengan ketepatan sasaran.

Pemerintah tidak hanya berorientasi pada banyaknya rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Bantuan bedah rumah di Kota Bogor meningkat lima kali lipat menjadi 1.243 unit pada 2026. Maruarar Sirait dorong hunian layak dan ekonomi warga.
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TAGS   program bedah rumah bsps bantuan stimulan perumahan swadaya kementerian PKP Maruarar Sirait pnm BPS rumah tidak layak huni Bantuan perumahan pemerintah sertifikat tanah gratis

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