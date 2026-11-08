Jawa Barat Dapat 49.229 Bantuan Bedah Rumah pada 2026, Kota Bogor Kebagian 1.243 Unit

jabar.jpnn.com, BOGOR - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Kota Bogor mengalami peningkatan signifikan pada 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat jumlah rumah yang mendapatkan bantuan mencapai 1.243 unit, meningkat berkali lipat dibandingkan 2025 yang sebanyak 188 unit.

Peningkatan serupa terjadi di tingkat Provinsi Jawa Barat. Menteri PKP Maruarar Sirait menyebutkan, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan pada 2026 mencapai 49.229 unit.

Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 6.347 unit.

Maruarar mengatakan, peningkatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

"Jadi, itu namanya bukan deret tambah, tetapi deret kali. Tahun lalu Kota Bogor 188, sekarang 1.243. Berarti kurang lebih lima kalinya," ujar Maruarar disela kegiatan peninjauan program Bedah Rumah di Kota Bogor pada Sabtu (7/11) petang.

Ia menegaskan, peningkatan jumlah penerima bantuan harus disertai dengan ketepatan sasaran.

Pemerintah tidak hanya berorientasi pada banyaknya rumah yang diperbaiki, tetapi juga memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.