Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Minggu 8 November 2026

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan pada Minggu (8/11/2026).

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada siang hingga sore hari.

Masyarakat di wilayah Bogor diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG Jakarta yang diperbarui pada Minggu, 8 November 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca Jabodetabek pada pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berawan tebal.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi berawan hingga berawan tebal masih mendominasi sebagian besar wilayah Jabodetabek.

Namun, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Depok.

Sementara itu, sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.

Pada malam hari, mulai pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, cuaca Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.