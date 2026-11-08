BMKG Prediksi Hujan Guyur Bogor dan Depok 8 November 2026, Waspada Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Minggu, 8 November 2026.

Wilayah Bogor dan Depok termasuk daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Bandung.

BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada siang hingga menjelang malam hari, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten dan Kota Bogor.

Masyarakat di wilayah tersebut diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, terutama ketika beraktivitas di luar ruangan.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat 8 November 2026

Pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.