Pesan Ketua MUI Bandung Menjelang 10 November, Aspirasi Jangan Berujung Anarkistis

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung Dr. KH. Asep Ahmad Fathurrohman meminta masyarakat tidak mudah terhasut isu maupun provokasi yang bisa memicu konflik dan mengganggu keamanan Kota Bandung.

Dia secara khusus mengingatkan mahasiswa, aktivis, buruh, dan kelompok masyarakat sipil agar tetap mengedepankan sikap damai dalam menyampaikan aspirasi.

Menurut Asep, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, jangan sampai perbedaan tersebut berujung pada tindakan anarkistis yang justru merugikan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Asep menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026.

Dia berharap momentum tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menguatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan.

"Menyampaikan aspirasi itu adalah hak. Tapi lakukanlah dengan santun, tertib, dan damai. Jangan sampai perbedaan pendapat berujung pada tindakan anarkis yang merugikan masyarakat luas," kata Asep dalam keterangan resminya kepada JPNN.com dikutip Sabtu (7/10/2026).

Dia mengatakan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata tugas aparat keamanan.