Digelar Semalam Suntuk, Pertunjukan Wayang di Bogor Tarik Perhatian Generasi Z

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pergelaran Wayang Golek dan Wayang Priangan di Plaza Balai Kota Bogor, Jumat (6/11/2026) malam hingga Sabtu (7/11/2026) dini hari, berhasil menarik perhatian ribuan masyarakat.

Menariknya, pertunjukan dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional tersebut juga dihadiri banyak generasi muda.

Antusiasme masyarakat mendapat apresiasi langsung dari Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon yang hadir bersama Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim.

Keduanya menyaksikan pertunjukan Wayang Golek dan Wayang Priangan yang dibawakan Dinasti Sunandar hingga selesai.

Fadli Zon mengaku senang melihat masyarakat, khususnya generasi muda atau Generasi Z, yang tetap bertahan menyaksikan pertunjukan hingga dini hari.

"Saya bahagia, senang sekali, mengapresiasi. Ternyata banyak generasi muda juga yang bertahan sampai akhir. Dari jam setengah delapan sampai sekarang sudah jam 2.17, sudah waktunya sahur. Tetapi besok hari libur, dan kebetulan Hari Wayang. Terima kasih kepada yang sudah hadir," ujar Fadli Zon.

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Menurutnya, pergelaran wayang tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menyampaikan berbagai pesan moral, makna, dan tuntunan kehidupan yang relevan bagi masyarakat.

Ia mengatakan, penetapan wayang sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO menjadi momentum penting untuk terus menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap kesenian tradisional Indonesia.