Pemprov Jabar Bangun 21 Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Bencana di Majalengka

jabar.jpnn.com, MAJALENGKA - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Kegiatan Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur #3.

Kegiatan Abdi Nagri kali ini dilaksanakan pada Jumat (6/11/2026), bertempat di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.

Ini menjadi wujud nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi mengatakan, bahwa ini merupakan salah satu fokus kegiatan di Desa Pajajar, yakni dengan pembangunan 21 unit rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana pergeseran tanah dan kebakaran.

"Pembangunan rumah ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali hunian yang layak, aman, dan nyaman," terangnya dikutip Sabtu (7/10/2026).

Kawasan pembangunan tersebut, juga direncanakan terintegrasi dengan kawasan Desa Kampung Budaya Sunda, sehingga tidak hanya menjadi kawasan hunian, tetapi juga memiliki nilai budaya dan potensi pengembangan sosial serta ekonomi masyarakat.

"Pembangunan 21 rumah tersebut akan dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan gabungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program Poe Ibu," terangnya.

Ia menegaskan, kolaborasi lintas perangkat daerah ini menjadi cerminan semangat silih asah, silih asih, dan silih asuh, sekaligus memperkuat budaya gotong royong sebagai nilai luhur masyarakat Jawa Barat.